Goucha surpreende-se com os ex-concorrentes que Bruno de Carvalho quer manter relação e reage a deslize: «Ai, houve noitada?»

Bruno de Carvalho foi o nosso convidado desta última quinta-feira, e foi o protagonista de uma conversa cheia de revelações exclusivas! O ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final fez uma retrospetiva da sua experiência no reality show, e falou de alguns problemas pessoais que enfrenta atualmente.

Esta última quinta-feira, 20 de março, Bruno de Carvalho foi o convidado especial de Manuel Luís Goucha, após ter estado à conversa com Cristina Ferreira no "Dois às 10". O semifinalista do Secret Story - Desafio Final revelou como foi voltar a viver na casa mais famosa do país, e 'abriu o coração' sobre a depressão grave com a qual foi diagnosticado. A par de um balanço da sua participação no reality show, Bruno de Carvalho falou também do tema do divórcio de Liliana Almeida, com quem se casou em 2022, numa cerimónia transmitida pela TVI.

Nos primeiros minutos da entrevista, Bruno de Carvalho explicou-nos o motivo da sua ausência na gala Final do Secret Story, e o motivo é de 'derreter o coração'. Veja a explicação na íntegra, no vídeo em baixo.

Durante a entrevista, o semifinalista do Secret Story - Desafio Final revelou os motivos que o fizeram entrar nesta segunda aventura televisiva, fez um balanço da sua participação neste último reality show, no qual ficou classificado em 6º lugar, e revelou, em primeira mão, as pessoas com quem gostaria de manter uma relação, uma amizade. A quantidade e a escolha de ex-concorrentes surpreendeu Manuel Luís Goucha, como se pode ver pela reação do apresentador, aproveitando o momento para lhe fazer uma pequena provocação.

Nos minutos finais da conversa, Manuel Luís Goucha fez uma pequena provocação a Bruno de Carvalho, sendo que foi o mesmo a apresentar o casamento do ex-concorrente com a cantora, um evento que foi transmitido pela TVI, em setembro de 2022.

No vídeo em baixo, veja quem são as pessoas com quem Bruno de Carvalho gostaria de continuar a construir uma amizade, agora fora da casa.