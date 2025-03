Há um ex-concorrente que faltou à Final do Secret Story, e a sua ausência já foi tema de conversa

Bruno de Carvalho diverte-se após sair do «Secret Story - Desafio Final» ao lado de companhia especial

Bruno de Carvalho esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta última quinta-feira! O semifinalista do Secret Story - Desafio Final fez um balanço da sua experiência no reality show, e fez algumas revelações exclusivas. Saiba tudo!

Esta quinta-feira, dia 20 de março, Bruno de Carvalho foi o convidado especial de Manuel Luís Goucha, após ter sido entrevistado por Cristina Ferreira no "Dois às 10".

O ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final e do Big Brother Famosos 2022, explicou como foi voltar a viver na casa mais conhecida do país, e mostrou-se vulnerável ao falar sobre a grave depressão com a qual foi lida desde 2018.

Além disso, Bruno de Carvalho abordou também do tema do divórcio de Liliana Almeida, com quem se casou em 2022, numa cerimónia transmitida pela TVI.

Na primeira parte da conversa com Manuel Luís Goucha, Bruno de Carvalho revelou, em exclusivo, o motivo da sua ausência na gala Final do Secret Story - Desafio Final, e o motivo é de 'derreter o coração'.

«Porque estive com os meus pais... o meu pai pediu-me muito, ele estava com muitas muitas saudades, ele sentiu muito a minha falta naqueles dias, e pediu-me muito para eu ficar com ele. Não tive como lhe dizer que não, era impossível!».

Veja a explicação na íntegra, no vídeo em baixo.