Em partilha rara, Bruno Savate faz 'declaração de amor' a alguém muito especial: «Amo-te»

O veterano dos reality shows da TVI recorreu às redes sociais para assinalar um dia muito importante! Veja a mensagem que Bruno Savate escreveu, e espreite as galeria de fotografias que preparámos para si!

Esta segunda-feira, dia 17 de março, Bruno Savate encantou os seguidores com uma fotografia amorosa da filha, que acabou de completar cinco anos de vida.

O ex-concorrente do Big Brother e do Secret Story, partilhou uma fotografia da filha, acompanhada da seguinte legenda: «Hoje dia 17 de Março a minha Princesa faz 5 anos. Parabéns filha, desejo-te tudo de bom na vida, o Pai vai estar sempre aqui para ti. Amo-te», com vários emojis de coração.

As reações e comentários multiplicaram-se, com vários fãs de Bruno Savate a desejarem os parabéns à sua filha, assim como ao próprio pai.

Veja, em baixo, a publicação original.

Recorde-se que, Bruno Savate esteve à conversa com Manuel Luís Goucha há aproximadamente um ano, após a sua saída como vencedor do Big Brother - Desafio Final, em 2024. Nessa mesma entrevista, o ex-concorrente fez não só um balanço da sua participação no reality show, como 'abriu o coração' sobre temas mais pessois, inclusive sobre a 'mulher mistério' por quem se apaixonou.

Veja, em baixo, um momento da entrevista em que fala da sua namorada, agora noiva.