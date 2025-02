Mãe de Santo prevê futuro de Portugal: «Um homem mais novo vem fazer pior do que o que já está feito»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Mãe de Santo vive com vozes dentro de si: «Consigo ajudar as pessoas»

Paula Pontes, conhecida como "Mãe Paula", lançou as cartas sobre o futuro de Portugal a pedido de Manuel Luís Goucha. A previsão deixou no ar um alerta sobre o que poderá acontecer.

Uns chamam-lhe "Mãe Paula", outros apelidam-na de "Bruxa do Oeste", mas para Paula Pontes, a espiritualidade sempre fez parte da sua vida. Desde pequena, percebeu que tinha o dom de prever o futuro, uma capacidade que, em vez de ser acolhida, trouxe-lhe desafios e discriminação. Hoje, dedica-se à parapsicologia, tarot e tratamentos espirituais, ajudando aqueles que a procuram em busca de respostas. Desafiada por Manue Luís Goucha, a convidada lança as cartas sobre o futuro de Portugal e o resultado pode não ser o esperado: "Um homem mais novo vem fazer pior do que o que já está feito".

O Descobrimento do Dom

Desde os 4 anos, Paula começou a ter visões. Aos 8, percebeu que tudo o que previa acabava por acontecer. Foi então que começaram a chamá-la de "bruxa", e muitas pessoas evitavam a sua presença. Apesar das dificuldades, a sua mãe adotiva acabou por aceitar o seu dom, e à medida que os anos passaram, as pessoas começaram a procurá-la. Aos 18 anos, comprou o seu primeiro baralho de cartas e percebeu que a sua intuição nunca falhava.

A Vida Pessoal e o Caminho Espiritual

O primeiro casamento aconteceu cedo. Do relacionamento nasceram três filhos, e o então marido apoiou-a na sua vocação, montando-lhe um consultório para receber clientes. No entanto, aos 22 anos, separou-se e ficou sozinha com os filhos. Mais tarde, mudou-se para o continente, estabelecendo-se em Torres Vedras, onde conheceu o atual marido.

Paula ficou conhecida como "Mãe Paula" e, devido ao seu dom, também como "Bruxa do Oeste".

Uma Vida de Fé e Dedicação

Atualmente, é procurada para ajudar a resolver os mais variados problemas, utilizando cartas e búzios para as suas previsões. Além disso, é também conhecida como "Mãe de Santo", devido à ligação com práticas espirituais mais profundas.