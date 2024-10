Manuel Luís Goucha partilha: «É minha amiga e passou recentemente por um cancro da mama»

No próximo «Goucha», o apresentador Manuel Luís Goucha vai estar à conversa com uma amiga.

Joana Gonçalves é uma jovem portuguesa que tem vindo a ganhar destaque nas redes sociais e na imprensa por causa da sua corajosa luta contra o cancro. O seu caso tornou-se conhecido não só pela gravidade da doença, mas também pela sua resiliência e pela forma como tem partilhado a sua história, inspirando milhares de pessoas com a sua coragem e otimismo.

É com ela que Manuel Luís Goucha vai conversar no próximo programa, dia 8 de outubro. O apresentador revelou a amizade que ambos têm: «É minha amiga e passou recentemente por um cancro da mama. Vem aqui contar todo este processo, um processo que de forma alguma romantiza»

Diagnosticada com um cancro em estado avançado, Joana Gonçalves utilizou as redes sociais para documentar as várias fases do tratamento, desde os dias mais difíceis até ao fim dos tratamentos.

Não perca a conversa!