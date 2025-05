Com um cancro terminal, Filipe está a deixar algo emocionante para a filha abrir no futuro

Filipe sobre o cancro terminal: «A minha filha já me perguntou se posso morrer por causa da doença»

Filipe foi diagnosticado com cancro do pulmão: «Fiquei perplexo. Fumei um cigarro em toda a minha vida»

Com um cancro terminal, Filipe está a fazer vídeos para a filha ver no futuro

Um testemunho de resiliência de um homem que viu a vida surpreendê-lo da pior maneira.

Em outubro de 2022, Filipe Paixão, então com 36 anos, recebeu um diagnóstico que mudaria por completo a sua vida: cancro do pulmão em estádio IV, já com várias metástases cerebrais. Não fumava, não apresentava comportamentos de risco e não tinha qualquer histórico clínico que apontasse para uma condição tão agressiva.

Tudo começou com dores de cabeça e alterações na visão periférica. “Pensei que podia ser um aneurisma”, recorda Filipe, que desvalorizou os sintomas iniciais. Só dias mais tarde procurou ajuda médica. O diagnóstico foi claro e inesperado: “O médico disse-me que tinha lesões cerebrais causadas por cancro.” Já existiam várias metástases no cérebro.

Assim que soube que podia ter um prazo de vida, Filipe começou a preparar o seu fim. Foi a um notário para passar os poderes para a mulher e começou a fazer vídeos e a escrever cartas para a filha ver no futuro.

Ao longo destes 28 meses, Filipe tem enfrentado a doença com um espírito resiliente, recusando vê-la como uma sentença de morte. Acompanhado na Fundação Champalimaud, está atualmente a testar um tratamento experimental.

A viver com um diagnóstico considerado terminal, Filipe procura manter uma vida o mais normal possível. Faz parte de grupos de apoio ligados ao cancro do pulmão, tenta manter-se ativo e focado nas coisas que lhe dão prazer.

Apesar do cenário clínico, Filipe continua a fazer planos. Planeia novos artigos para o seu blog, quer passar tempo de qualidade com a filha e não baixa os braços.