Lucília e as idas diárias ao cemitério: «Para eu continuar a viver, era necessário ir falar com o meu filho»

Lucília Fernandes encontrou na escrita e na música uma forma de homenagear e lidar com a perda do filho Patrick, que faleceu em 2017, aos 35 anos, vítima de um cancro agressivo. Nos últimos dias, Patrick pediu para morrer em casa, rodeado pela família. A partir daí, Lucília passou a visitar o cemitério de forma regular.

Em 2015, a vida de Patrick sofreu uma reviravolta com o diagnóstico de um cancro agressivo. Apesar da força e da resiliência que demonstrou ao longo da luta contra a doença, o seu estado de saúde deteriorou-se rapidamente. Nos últimos dias de vida, Patrick pediu para morrer em casa, rodeado pelo amor da família. Apesar de toda a dor, Lucília mantém a fé e acredita na vida após a morte, agarrando-se ainda a palavras do filho: "Ele disse: um dia eu venho buscá-la e estarei sempre a seu lado".

Numa fase inicial, Lucília visitava o filho todos os dias na campa, algo que a tranquilizava e salvava: "Para eu continuar a viver, era necessário ir falar com o meu filho". Decidiu ser ela a cultivar as flores que dão cor à campa.

Patrick partiu em casa, um dos seu pedidos finais. “Ele pediu-me para o deixar partir porque estava a sofrer muito. Depois de dois anos a lutar, o meu filho morreu nos meus braços, com paz no coração.”

O legado de Patrick: um CD e um livro de memórias

Antes de partir, Patrick deixou um último pedido à mãe: que editasse um CD com as músicas que ele tinha composto. Em 2022, Lucília cumpriu esse desejo com o lançamento de “A Minha Vida”, um álbum que reúne algumas das canções mais significativas do filho. “Foi um misto de dor e felicidade. Ouvir a voz dele nas músicas é como tê-lo aqui comigo”, revela.

Além disso, Lucília reuniu depoimentos de amigos e familiares num livro, onde as memórias e histórias de Patrick são partilhadas com todos. Para ela, falar do filho é um ato de amor e uma forma de o manter presente.

Uma história de amor e resiliência

A história de Lucília e Patrick é um exemplo de amor incondicional, coragem e resiliência perante a perda. Com o CD e o livro, Lucília não só preserva a memória do filho, mas também inspira outras pessoas que enfrentam o mesmo sofrimento. “Sempre que falo do meu filho, estou a homenageá-lo. Ele era um homem honesto, humilde e cheio de sonhos para o futuro”, conclui.

Patrick Fernandes pode ter partido, mas o seu legado continua a tocar corações. Para Lucília, é uma forma de transformar a dor em amor e a saudade em inspiração.