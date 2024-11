Comadre de Marco Paulo quebra silêncio sobre testamento do cantor

Mãe do afilhado de Marco Paulo: «Viver com o Marco Paulo preencheu-me o coração»

Maria Violante quebrou o silêncio sobre o testamento de Marco Paulo em conversa com Manuel Luís Goucha. Questionada sobre os rumores em torno do documento, afirmou que não esteve presente na sua leitura, mas garantiu que algumas das notícias divulgadas são "ficção"

Maria Violante, mãe de Marco António (Marquinho), o afilhado de Marco Paulo, abriu o coração em conversa com Manuel Luís Goucha, partilhando detalhes da sua ligação ao icónico cantor. Desde a morte do artista, tem sido bombardeada com notícias e comentários sobre tudo e mais alguma coisa, nomeadamente sobre o testamento do cantor. A propósito disso, e sem explorar muito o tema, Manuel Luís Goucha questionou a convidada: "Há imensas notícias que têm saído sobre o que poderia estar no testamento, que é pura ficção?". Entre risos, Maria Violante explicou que não estava presente na leitura do testamento mas reforçou: "É claro que é ficção".

Manuel Luís Goucha trouxe ainda à conversa os rumores que diziam que Marco Paulo era, afinal, o pai de Marquinho. Maria Violante admite que é algo que ouve há muito tempo e que não faz qualquer sentido: "Porque é que eu fiz aquela entrevista? Exatamente para as pessoas saberem quem é o pai (do Marquinho). Não é que eu tenha de me justificar, mas quando põe em dúvida a nossa palavra é um bocadinho chato"

O pai do filho e a ligação a Marco Paulo

Maria Violante conheceu António Coelho, agente de Marco Paulo e pai de Marquinho, aos 20 anos, numa discoteca onde trabalhava. A ligação ao cantor Marco Paulo surgiu pouco depois. “A amizade com o Marco começou quando ele soube da gravidez. Conheci o Marco Paulo quando estava grávida de oito meses”, partilha.

Após o nascimento de Marquinho, Maria, António e o recém-nascido mudaram-se para a casa de Marco Paulo. A relação com o cantor tornou-se tão próxima que ele foi escolhido como padrinho do menino.

Os últimos dias de Marco Paulo

Maria Violante foi um dos pilares de Marco Paulo nos seus últimos momentos de vida: “Ele partiu em paz”, relembra emocionada. Durante esta fase difícil, amigos e família uniram-se para que o cantor nunca estivesse sozinho.

O funeral de Marco Paulo foi realizado de acordo com os desejos do artista, afirma Maria, destacando a importância de respeitar a vontade do cantor de ser aplaudido e cantado.

Uma carreira construída com esforço próprio

Apesar da relação próxima com Marco Paulo, Maria Violante fez questão de construir a sua vida de forma independente. “Abri uma clínica com o meu trabalho", rejeitando os rumores de que teria vivido à custa do cantor.