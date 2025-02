Após conversar com Goucha sobre um dos maiores desafios da sua vida, FF partilha: «Esqueço-me de que estou em televisão»

O cantor e ator FF esteve no programa «Goucha» para falar do seu novo desafio e mostrou-se entusiasmado ao falar do projeto

FF, nome artístico de Fernando Fernandes, celebra 20 anos de carreira com um regresso marcante ao teatro. Conhecido dos portugueses desde a sua participação na série Morangos com Açúcar, o cantor e ator está agora em cena com o espetáculo Eva Perón, no Teatro Mirita Casimiro, em Cascais.

Foi sobre este novo desafio, que FF apelidou como "o maior desafio em teatro" da sua carreira, que o ator conversou com Manuel Luís Goucha. Já depois da conversa, deixou uma nota de agradecimento nas redes sociais: "Sempre que converso com o @mlgoucha esqueço-me que estou em televisão. E é por isso que é sempre diferente e especial".

O Desafio de “Eva Perón”

FF dá vida à protagonista de Eva Perón, um espetáculo intenso e desafiante em que o ator dá vida a Eva Peron, a figura histórica argentina. Segundo FF, este é um dos papéis mais exigentes da sua carreira: “Esta peça é muito violenta, quer física, quer verbalmente”.

O espetáculo faz parte de um ano repleto de desafios para o artista, que revela: “Este ano, vou fazer três peças de teatro diferentes”.

De fã a amigo das suas figuras inspiradoras

Com uma carreira de duas décadas repleta de sucessos no teatro, na televisão e na música, FF fez amizades com figuras que o inspiravam quando era jovem. Simone Oliveira, Herman José, Maria Rueff e até Manuel Luís Goucha. Admitiu ser um privilegiado e um sortudo por ter estas figuras presentes nos seus espetáculos.