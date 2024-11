Maria Violante, comadre de Marco Paulo, recorda: «De há 3 anos para cá, o Marco passou a ser um filho»

Maria Violante, mãe de Marquinho e comadre de Marco Paulo, emociona-se ao recordar os últimos momentos do cantor e a profunda ligação que os uniu. Em conversa com o programa de Manuel Luís Goucha, descreve Marco Paulo como uma figura paternal que, nos últimos anos, se tornou como um filho, a quem dedicou cuidado e carinho até ao fim.

Maria Violante, mãe de Marco António (Marquinho), o afilhado de Marco Paulo, vai abrir o coração em conversa com Manuel Luís Goucha, partilhando detalhes da sua ligação ao icónico cantor. Num excerto da reportagem de promoção ao programa, Maria Violante mostrou-se comovida ao recordar os últimos momentos de vida do cantor: "Foi complicado vê-lo sofrer, vê-lo partir. Mas também sei que ele fica cá eternamente e que eternamente estará connosco".



A convidada fala ainda da ligação desde sempre: "O Marco foi um pai para mim até quase ao final da vida. De há dois, três anos para cá, passou a ser um filho. Cuidei do Marco com imenso carinho"

Uma conversa certamente emocionante para ver no «Goucha».