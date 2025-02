Sérgio Rossi conheceu a nova namorada na pior fase da vida: «Ela encontrou-me num penhasco»

À beira do abismo, Sérgio Rossi pensou no pior: «Começaram a faltar-me as forças»

Sérgio Rossi em lágrimas: «Não vês as marcas físicas, mas o meu coração continua com marcas»

Apesar das adversidades, Sérgio Rossi voltou a encontrar o amor. O cantor, que enfrenta um momento difícil na vida pessoal, admite que a nova companheira foi fundamental para a sua recuperação.

Com 25 anos de carreira, Sérgio Rossi construiu um percurso sólido na música, influenciado pelo fado e pela família. Desde jovem, dedicou-se à arte, lançando o primeiro álbum aos 21 anos e vivendo experiências internacionais, como no Brasil. No entanto, o seu nome foi recentemente abalado por acusações de alegada violência doméstica, num processo ainda em tribunal. Apesar da turbulência, o cantor encontra apoio na família e nos fãs, mantendo-se focado na música e na defesa do seu bom nome. Revelou, ainda, que no meio do caos voltou a encontrar o amor: "Ela encontrou-me num penhasco e levantou-me".

As Polémicas Recentes e o Impacto na Sua Vida

Apesar do sucesso profissional, Sérgio Rossi tem enfrentado um momento difícil na vida pessoal. O cantor foi acusado de violência doméstica pela ex-namorada em julho de 2024, mas também apresentou uma queixa contra ela pelo mesmo crime. Sérgio garante que foi agredido várias vezes e que, além das marcas físicas, ficou com sequelas psicológicas. "Não vês as marcas físicas, mas o meu coração continua com marcas", afirmou.

O Papel da Família e dos Fãs

Perante esta fase conturbada, Sérgio Rossi encontrou apoio na família e nos fãs, que têm sido fundamentais para manter a sua força. O cantor, que tem dois filhos, destaca a importância da sua filha mais velha na sua vida.