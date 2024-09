Mãe de Claudisabel conta toda a verdade sobre acidente da filha: «Ela nunca parou na autoestrada»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Mãe de Claudisabel: «Ela gostava tanto do smart, que acabou por morrer no smart»

Mãe de Claudisabel ia a falar ao telefone com a filha na altura do acidente: «Ouvi um estrondo e...»

Mãe de Claudisabel desmente notícias falsas que saíram após a morte da cantora: «Não me despedi dela»

Após a morte da filha, mãe de Claudisabel revela ter sido internada contra a sua vontade: «Tinha correias com cadeado e tudo»

No Goucha, Raquel Madeira, mãe da cantora Claudisabel, dá uma entrevista exclusiva ao programa da tarde da TVI. Esta é a primeira vez que a mãe da cantora fala após a morte da mesma.

Quase dois anos após a morte da cantora, a mãe de Claudisabel quebra o silêncio e fala pela 1ª vez sobre a perda da filha. A dor e a saudade numa conversa avassaladora em exclusivo ao programa Goucha.

Admite que a sua vida é um vazio: «A minha filha era tudo para mim. Eu vivia em função dela». Recorda a noite trágica e como a contactou várias vezes, estava mesmo em chamada no momento do embate: «Ela capotou 40 metros». Diz que a filha «nunca parou na autoestrada, contrariando notícias que saíram na imprensa». Veja os detalhes que Raquel partilhou com Goucha:

A cantora vinha de uma presença num programa de televisão e, de forma irónica, «Está tudo acabado» foi a sua última canção.

Claudisabel foi albaroada por um homem que seguia, alegadamente, alcoolizado. A convidada revela que o homem nunca a contactou e admite que não se quer cruzar com o mesmo em tribunal: «Já devia estar preso».

Após a tragédia, a mãe da cantora revela que foi internada compulsivamente contra a sua vontade: «Despiram-me, puseram-me uma fralda e presa com cadeado» Confessou que a sua vida tem sido passada no cemitério: «Ponho os joelhos na campa e pergunto-me porque não fui com ela».

Para adensar o luto, a mãe da cantora perdeu a mãe 6 meses após a filha. Revoltou-se muito com Deus, mas vai continuar o seu legado: «Vamos editar duas canções inéditas e um livro sobre a vida da minha filha».

Neste momento tenta reerguer a sua vida e conta que muitos amigos da cantora continuam em contacto. Amigos que mostraram o seu choque e tristeza no programa «Dois às 10», onde lhe prestaram uma homenagem.