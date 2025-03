Manuel Luís Goucha não se cala perante crítica: «Não me mascaro de apresentador»

Manuel Luís Goucha apresentou a emissão especial do Carnaval de Torres Vedras e admitiu que não aprecia a festividade. Após críticas nas redes sociais, o apresentador respondeu de forma direta: «Não gosto de Carnaval, mas não me mascaro de apresentador.»

Manuel Luís Goucha foi o rosto da emissão especial da TVI dedicada ao Carnaval de Torres Vedras, uma das festas mais tradicionais do país. Apesar de ter admitido publicamente que não é apreciador do Carnaval, o apresentador revelou ter gostado da experiência e do ambiente vivido na cidade.

No entanto, a sua presença no evento gerou algumas críticas nas redes sociais. Entre os comentários, destacou-se uma observação irónica: «Quem não gosta do Carnaval e vai ao Carnaval. Não percebo». A resposta de Goucha não tardou e surgiu de forma direta e esclarecedora: «Tenho todo o gosto em explicar: não gosto de Carnaval, mas não me mascaro de apresentador.»

Manuel Luís Goucha respondeu a seguidora

