Pai de famosa cantora portuguesa revela passado ligado a drogas e álcool

Uma conversa a não perder no «Goucha»

Francisco Deslandes, pai da famosa cantora Carolina Deslandes, será o convidado de Manuel Luís Goucha no programa Goucha de segunda, dia 7 de outubro. Numa entrevista profundamente emotiva, Francisco abrirá o coração e partilhará o seu testemunho de superação, revelando detalhes marcantes do seu passado, marcado pela luta contra as drogas e o álcool.

Mais do que um relato sobre os desafios enfrentados, Francisco Deslandes traz uma poderosa mensagem de esperança e resiliência, que promete inspirar muitos telespectadores. Para além de recordar os erros do passado, o foco da conversa estará na transformação pessoal e na reconquista da vida e das relações familiares, incluindo a sua ligação com a filha, Carolina. A não perder, este testemunho de coragem e mudança de vida, que será transmitido no programa Goucha.

De recordar que a cantora Carolina Deslandes já esteve no programa:

Carolina Deslandes é um nome forte na música em Portugal. Esteve connosco para uma longa e reveladora conversa em janeiro de 2022. A cantora falou sobre o seu percurso na música e abordou a sua vida pessoal. A cantora falou sobre a perda de pessoas importantes na sua vida, da sua recente separação e mostrou-se emocionada: «Têm sido uns anos duros» e ainda: «Fui a autora do amor para a vida toda, isto é duro»

Foi depois de palavras de grande admiração de Luís Osório que a cantora desabou: «Nem sabes o bem que isto me fez». A cantora explica que apesar do desgosto amoroso, tem se mantido «inteira» com o ex-companheiro junto dos filhos.

A artista foi surpreendida com várias mensagens de familiares e amigos, que a deixaram comovida.