Andreia Leal, acompanhante de luxo, admite: «Cheguei a atender 56 homens numa noite»

Andreia Leal sobre má experiência no trabalho do sexo: «Eu já fui violada»

Saiba mais através da conversa que teve no «Goucha».

Andreia Leal chocou o país quando, na Casa dos Segredos, assumiu que era acompanhante de luxo. Uma década depois, Andreia fala, sem pudores, sobre a sua vida e o seu trabalho no mundo do sexo: «Gosto de ser prostituta e gosto do que faço»

E foi assim que Andreia Leal chocou o apresentador e quem assistia ao programa, ao revelar que sim já atendeu 56 homens numa noite.

A convidada recordou o seu percurso pessoal. Nasceu no seio de uma família prestigiada no Porto. Apesar de alguma rebeldia da adolescência, Andreia conseguiu arranjar um emprego num banco. Mas um volte face financeiro mudou a sua vida. O pai decidiu viver uma nova vida no Brasil e Andreia teve de assumir todas as dividas do progenitor. Foi nesta fase que Andreia aceitou ter sexo com três homens, a troco de dinheiro.

Explicou que não se sentiu prostituta, apenas uma mulher aflita para pagar as contas. Na sequência, encontrou uma casa de prostituição onde vivia e trabalhava. Confessou ainda que já foi violada, situação que a marcou.

Atualmente, diz ser uma mulher feliz e não largaria o que faz por nenhum homem. Diz apenas que os filhos têm um papel decisivo na sua vida.