Após sair do Secret Story, Ana Costa diz-se incrédula: «Eu fiquei completamente de queixo caído»

Goucha surpreende Ana Costa com algo que disse no seu questionário de entrada no Secret Story

No «Goucha», a ex-concorrente da Casa dos Segredos faz o balanço do reality show e dá a conhecer a sua história de vida.

Ana Costa, natural de Penafiel, foi a concorrente mais recente a ser expulsa da "Casa dos Segredos" na gala do passado domingo, com apenas 7% dos votos para a sua permanência no programa. Apesar de uma eliminação precoce, Ana garantiu que a sua participação no reality show foi uma experiência positiva e que se manteve sempre fiel aos seus princípios.

As surpresas fora da casa

Ana Costa não escondeu o choque ao saber que Margarida e Gonçalo são namorados e que Juliana esteve numa missão de sonambulismo. A Manuel Luís Goucha, admitiu ter ficado de «queixo caído». A jovem falou ainda dos colegas com quem quer manter amizade.

Uma infância feliz e a rebeldia

Nascida e criada em Penafiel, Ana descreve a sua infância como um período repleto de felicidade, sempre rodeada pela sua família. A proximidade com a irmã mais velha e o carinho especial pela tia materna marcaram esta fase da sua vida.

Contudo, apesar do ambiente familiar acolhedor, a sua adolescência foi um período de alguma rebeldia, onde admitiu que, na escola, era bastante faladora e chegou a fazer disparates.

Uma carreira promissora no direito

Apesar de uma forte ligação às artes, Ana decidiu enveredar pelo caminho do direito. Atualmente, encontra-se a estagiar como jurista num escritório de advogados e está a concluir o seu mestrado na Universidade Lusíada do Porto. A determinação e o foco no seu futuro profissional são evidentes, mesmo enquanto enfrentava os desafios de participar num reality show televisivo.