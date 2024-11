Este é o segredo mais inesperado de Afonso, ex-concorrente do Secret Story

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Afonso abandonou a “Casa dos Segredos” no domingo. A infância marcada pelos maus-tratos do pai biológico, as aulas de ballet no conservatório e a vida militar, são temas de uma conversa cheia de revelações no “Goucha”!

Afonso foi expulso do Secret Story e na sua saída revelou o segredo mais surpreendente. Em jovem, fez ballet no conservatório antes de tornar-se militar em adulto. Vai ser convidado de Manuel Luís Goucha para uma conversa de vida, onde explorará vários temas.

Afonso Leitão tem 23 anos, nasceu e cresceu nos Olivais onde viveu até aos oito anos na casa dos avós maternos. Afonso a mãe e o irmão Diogo foram vitima de maus-tratos por parte do pai biológico que até hoje ele não reconhece como pai.

Com 8 anos foi viver para Alcochete quando a mãe refez a vida ao lado do padrasto, a quem chama pai. Desde novo interessou-se pelo ballet, que fez durante 4 anos. No secundário decidiu ir para o exército - paraquedistas – e já esteve quase sete meses em África numa missão.

