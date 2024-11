Jéssica e Afonso: Tudo sobre o futuro do casal do «Secret Story»

Jéssica, a mais recente expulsa do Secret Story, estará no programa Goucha para refletir sobre a sua participação no reality show, os desafios enfrentados e o impacto na sua vida pessoal. A jovem abordará ainda o romance com Afonso, iniciado dentro da casa, e as perspetivas para o futuro da relação fora do jogo.

Jéssica, a mais recente concorrente expulsa do «Secret Story», marcará presença no programa «Goucha», onde fará um balanço da sua participação no popular reality show. Durante a entrevista, espera-se que a jovem revele pormenores inéditos sobre a sua experiência dentro da casa, os desafios que enfrentou e a forma como o jogo impactou a sua vida pessoal e emocional.

Um dos temas mais aguardados será a relação com Afonso, outro participante do reality show, com quem Jéssica iniciou um romance dentro da casa. Os dois foram alvo de muita atenção do público, que acompanhou o início da ligação entre ambos, marcada por cumplicidade. No programa, Jessica vai partilhar a sua perspetiva sobre o futuro da relação, agora fora das câmaras e sem a pressão do confinamento e da dinâmica do jogo.

A concorrente já esteve no programa «Dois às 10», logo depois da sua expulsão, e revelou que a primeira noite fora do jogo foi com a mãe e o namorado.