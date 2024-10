Após ser expulsa da Casa dos Segredos, Daniela Santo recebeu uma mensagem do irmão que nunca conheceu

No Goucha, Daniela Santo, a concorrente expulsa do Secret Story, contou a sua surpreendente história de vida.

Na gala do último domingo do reality show "Casa dos Segredos", Daniela foi a concorrente expulsa, encerrando a sua participação no programa. Com uma história de vida marcada pela doença e por desafios pessoais, Daniela revelou que o seu segredo era: “Sobrevivi a um incêndio em minha casa”, um evento traumático que viveu quando tinha apenas 8 anos.

Infância Marcada por Tragédias Pessoais

Daniela cresceu num ambiente difícil, com uma infância afetada pela doença do pai, que sofria de esquizofrenia. Recordando esses momentos, ela confessou: "Quando o meu pai tinha crises, eu não o reconhecia". As crises violentas que o pai experienciava eram uma constante ameaça ao bem-estar da família, e Daniela foi mesmo ameaçada de morte pelo pai quando tinha apenas 6 anos.

Com apenas 12 anos, viu o pai partir para o Brasil, onde este formou uma nova família. Este distanciamento físico não reduziu a dor emocional que sentia. Soube pela nova família que o pai continuava igual. Família essa que soube da sua participação no reality show e lhe enviou uma mensagem, nomeadamente o irmão que não conhece.

A sobrevivência ao incêndio que destruiu a sua casa aos 8 anos é, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes da sua vida. Daniela, no entanto, nunca permitiu que este evento definisse a sua trajetória. Com o apoio da mãe, Daniela conseguiu seguir em frente, apesar dos desafios.

O Bullying e as Relações Amorosas

A vida de Daniela foi um constante teste de resiliência. Para além dos desafios familiares, a concorrente também enfrentou bullying na escola, onde foi alvo de gozo por parte das colegas. "Na escola, gozavam comigo porque eu gostava de me arranjar", recorda, salientando o impacto que essas agressões verbais tiveram na sua autoestima.

Daniela mantém uma visão otimista do seu futuro. "Estou feliz pela prestação que tive dentro da casa", afirmou após a expulsão. No entanto, também admitiu: "Vivi a experiência, mas tenho pena de ter sido expulsa", mostrando-se orgulhosa do seu percurso, mas desejando ter ido mais longe no jogo.

Daniela foi ainda surpreendida com uma mensagem mãe e do irmão, um momento emocionante que sublinhou a importância da sua família na sua vida.