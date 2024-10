Depois de afirmar ter um pénis acima da média, Rafael é questionado por Goucha: «Você é um exagerado ou não?»

Rafael revela o que faria com os 100 mil euros do prémio da Casa dos Segredos

Rafael, estudante de Proteção Civil, foi o sétimo expulso da “Casa dos Segredos” com 11% dos votos. Conhecido pela autoconfiança e pelo comentário sobre o seu pénis “acima da média” na gala de estreia, foi agora questionado por Goucha sobre possível exagero na sua apresentação.

No último domingo, Rafael, estudante de Proteção Civil e natural da Suíça, foi o sétimo concorrente expulso da “Casa dos Segredos” com 11% dos votos. Apesar de ter mostrado a sua faceta engraçada, não convenceu os portugueses que o decidiram expulsar. No seu vídeo de apresentação e tanto deu que falar na gala de estreia, Rafael falou sobre o facto do seu pénis ser acima da média. Agora, no Goucha, o apresentador questionou o ex-concorrente: "Sempre ouvi dizer que os publicitários são uns exagerados... Você é um exagerado ou não?"

Entre risos, Rafael acredita não estar a exagerar. Confessou ainda que este poderia ter sido o seu segredo, contudo, a produção e Rafael escolheram por outro.

Uma Infância na Suíça

Nascido na Suíça, Rafael descreve a sua infância como feliz e repleta de boas recordações. Apesar de viver agora entre Gouveia e Viseu, onde está a estudar, mantém uma ligação próxima com os amigos de infância, que considera uma parte essencial da sua vida.

Para além dos amigos, Rafael destaca a relação próxima que tem com a sua família. Tem uma grande proximidade com a irmã e sublinha o papel importante que os pais sempre desempenharam na sua vida.

A Adolescência e a Chegada a Portugal

Aos 17 anos, Rafael e a sua família mudaram-se para Portugal, decisão que ele acolheu com entusiasmo: “Fiquei muito feliz quando os meus pais decidiram vir para Portugal”. Agora a estudar Proteção Civil na Escola Superior de Viseu, Rafael admite que poderia ter sido mais dedicado aos estudos na adolescência, época em que, segundo ele, fez algumas “coisas muito parvas”.

A Experiência na “Casa dos Segredos”

Rafael descreve a sua participação na “Casa dos Segredos” como uma das grandes experiências da sua vida. Entrou no reality show com o segredo “Sofri queimaduras graves” e afirma que se inscreveu por brincadeira, mas que acabou por se surpreender com a experiência.