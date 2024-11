Magoado, Afonso rejeita qualquer ligação ao pai: «Tem zero importância»

Afonso não tem ligação com o pai biológico, que agredia a mãe: «Tive imensos pesadelos com aquilo»

Afonso Leitão, recentemente expulso da "Casa dos Segredos", revelou um passado difícil, marcado por violência doméstica contra a mãe às mãos do pai biológico, a quem não reconhece como figura paterna.

No último domingo, Afonso Leitão tornou-se o oitavo concorrente a ser expulso da “Casa dos Segredos”, com apenas 9% dos votos para salvar. Esta eliminação marcou o fim do percurso do jovem de 23 anos no programa, onde Afonso se destacou não só pela sua personalidade, mas também pelo seu segredo, que envolvia uma paixão pela dança clássica.

Infância Dura e Marcas do Passado

Afonso Leitão nasceu e cresceu nos Olivais, em Lisboa, onde viveu até aos oito anos com a mãe, o irmão Diogo e os avós maternos. A infância do jovem foi marcada por episódios de violência doméstica por parte do pai biológico, uma figura que Afonso, até hoje, recusa reconhecer como pai: "Tem zero importância".

Ele e o irmão foram obrigados pelo tribunal a visitar o pai, uma experiência que recorda como dolorosa e traumática. Desde que atingiu a maioridade, Afonso cortou contacto com o pai biológico e considera o padrasto, com quem a mãe refez a vida, como a sua verdadeira figura paterna.

"A minha mãe refez a vida com o meu padrasto e tiveram quatro filhos," conta Afonso, revelando também o prazer que sente por pertencer a uma família numerosa.

Percurso no Exército e Experiência em Missão Militar

No ensino secundário, Afonso decidiu enveredar por uma carreira militar e ingressou na unidade de paraquedistas. "Decidi ir para os paraquedistas porque gosto de desafios", afirma, referindo-se ao espírito aventureiro e corajoso que sempre o caracterizou. Durante o serviço militar, Afonso esteve em missão durante sete meses na República Centro-Africana, onde viveu experiências marcantes.

A sua experiência militar tem sido alvo de atenção, especialmente depois de Afonso ter nas suas páginas o ano 1143. Afonso nega categoricamente qualquer associação a ideologias extremistas: "Nunca esperei que fosse possível associarem-me a coisas tão extremistas"

Relação com Jéssica Dentro da "Casa dos Segredos"

Dentro do programa, Afonso desenvolveu uma relação com a colega Jéssica, que despertou a curiosidade dos telespectadores. Ele próprio pediu Jéssica em namoro durante o programa e, até à sua saída, descreveu sempre a relação como uma parte importante da sua experiência na “Casa dos Segredos”.

A Família Como Pilar Fundamental

Para Afonso, a família é um dos maiores pilares da sua vida, em especial o irmão mais velho, quem considera um ídolo. Desde pequeno, foi o irmão quem assumiu o papel de protetor e orientador, uma relação que se mantém forte até hoje.