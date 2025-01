Manuel Luís Goucha questiona João Ricardo sobre a sua expulsão: «Já entendeu ou não?»

João Ricardo sobre atitude polémica com Diogo Alexandre: «Não me posso arrepender»

A expulsão e chegada a estúdio de João Ricardo foram virais, porque o ex-concorrente do Secret Story não escondeu a frustação e o "melão", como o próprio falou. Contudo, agora diz já ter percebido e fala das teams de apoio dos seus adversários, que lhe têm enviado mensagens pouco positivas. "As pessoas não conseguem entender o programa de televisão, e começa a haver um fanatismo, com as chamadas teams de apoio. Eu recebo muitas mensagens de ódio, mas não me importo; têm a importância que têm. Fiquei contente e já agradeci à Endemol. Diverti-me imenso a fazer o programa"

O ex-concorrente teve a sua participação marcada por polémicas e não esconde a frustação de ter ficado tão perto da final. No «Goucha», faz o balanço da sua participação e fez várias revelações. Entre as quais, mostrou-se contente por ver algumas pessoas que distinguiram o jogo da pessoa: "Quando fui ao extra tive comentadores a pedir desculpa. Eu disse que estão a fazer o papel, não precisam de pedir desculpa. Os comentadores às vezes exaltam-se e no último extra tive um comentador que me pediu desculpa"

A participação de João Ricardo na “Casa dos Segredos” foi marcada pela polémica. A sua passagem não esteve isenta de conflitos, especialmente com outros concorrentes, como Leomarte e Diogo Alexandre. Apesar de se ter destacado pela sua determinação e capacidade estratégica, João foi expulso a dois dias da final, com 27% dos votos do público. "Saí com um grande melão"

Aos 34 anos, divide o seu tempo entre a gestão de uma empresa de merchandising, que fundou em parceria com o irmão, e o treino intensivo para competições de triatlo. Este estilo de vida reflete o seu espírito disciplinado e a busca incessante por novos desafios, características que, segundo o próprio, foram determinantes para a sua participação no reality show “Casa dos Segredos”.

A Vida Fora da Casa

Desde cedo, João demonstrou uma aptidão inata para a liderança e a comunicação. Durante a sua passagem pela universidade, foi presidente da Associação de Estudantes, uma experiência que considera fundamental para moldar a sua visão de mundo e a sua capacidade de trabalhar em equipa. Atualmente, ajuda o irmão na sua empresa e coloca em prática esses mesmos valores.

Não esconde o gosto pelo mundo da televisão, ele que escondia o segredo "já participei numa novela da TVI", algo que o fez, também, entrar no reality show.

Laços Familiares e Valores Pessoais

João é um homem de família. Cresceu em Lisboa, numa infância partilhada com os irmãos, a quem atribui uma grande influência na sua formação. “Tudo o que sou, devo à educação e formação que os meus pais me deram. A minha mãe é a mulher da minha vida, e faço questão de passar o máximo de tempo possível com ela”, revelou numa entrevista recente.

No entanto, prefere manter a sua família afastada dos holofotes. “A minha vida é pública, mas a deles não tem de ser”, explica.