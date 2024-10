Recorde a história de vida de Ana Soares, a mulher mais falada da Casa dos Segredos – mesmo sem ser concorrente!

Em 2021, quando foi expulsa do Big Brother, Ana Soares esteve no Goucha para contar a sua história de vida.

Ana Soares foi a segunda concorrente expulsa do «Big Brother 2021». Na altura, esteve no Goucha e a participante falou sobre a sua estadia na casa e confessou que não se adaptou à experiência. Além do reality show, Ana deu-nos a conhecer a sua história de vida, através de imagens exclusivas do seu casting.

A ex-concorrente falou sobre um período complicado da vida, em engravidou, abortou e terminou um noivado. Após o aborto, admitiu que se fechou perante os outros, afastando todas as pessoas.

Agora, passados 3 anos, Ana volta a dar que falar e é uma das mulheres mais comentadas dentro da Casa dos Segredos mesmo sem ser concorrente. Ana é ex-namorada da Ruben, numa relação que terá terminado pouco antes do reality show.