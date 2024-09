Reparou no pormenor do visual de Cristina Ferreira? Foi oferecido por alguém muito especial

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira revela usar presente de Manuel Luís Goucha na estreia do Secret Story: «É de alguma forma simbólico»

Cristina Ferreira estreou a oitava edição do «Secret Story» e usou um acessório oferecido por Manuel Luís Goucha.

No passado dia 9 de setembro, Cristina Ferreira celebrou o seu aniversário. Quando regressou ao programa «Dois às 10» revelou ter recebido um presente de Manuel Luís Goucha e que muito provavelmente iria usar na estreia do programa «Secret Story». Durante a estreia do reality show da TVI, a apresentador mostrou o presente de Manuel Luís Goucha: uns brincos muito elegantes.

Destacou o simbolismo do mesmo, relembrando que foi Goucha a apresentar a última edição do programa Casa dos Segredos.

De relembrar que Manuel Luís Goucha está a gozar de um período de férias e Fernanda Serrano será o rosto que vai assumir as tardes da TVI.