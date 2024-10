Reveladas imagens de Manuel Luís Goucha e Júlia Pinheiro no casamento da filha da apresentadora

Os apresentadores são amigos há longos anos e mostraram a proximidade no casamento da filha de Júlia Pinheiro.

Manuel Luís Goucha e o seu marido, Rui Oliveira, marcaram presença no casamento da filha de Júlia Pinheiro, fazendo questão de partilhar a sua felicidade pelo momento especial nas redes sociais. O evento, que foi descrito por Goucha como um "maravilhoso casamento", juntou várias figuras públicas num ambiente de celebração e amor.

Este tipo de eventos reforça a ligação entre Manuel Luís Goucha e Júlia Pinheiro, ambos apresentadores de renome com uma longa carreira na televisão. Carolina, uma das filhas gémeas da apresentadora, casou com Pedro Poiret Saldanha.

Veja a pequena partilha que Manuel Luís Goucha fez onde falou sobre a sua presença na cerimónia.

Esta manhã, na emissão do Bom Dia Alegria, do canal V+, Zé Lopes e Merche Romero introduziram o tema para ser comentado e mostraram imagens do apresentador com a amiga e colega.