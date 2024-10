Insólito: Manuel Luís Goucha é confundido na rua com o marido Rui Oliveira Nunes

O apresentador Manuel Luís Goucha partilhou nas redes sociais parte do seu fim de semana.

Manuel Luís Goucha, um dos apresentadores mais populares de Portugal, recentemente visitou Vila do Conde para gravar uma entrevista com o ex-futebolista Fábio Coentrão. Além da gravação da entrevista, Goucha revelou que passeou pelas ruas de Vila do Conde, onde foi recebido calorosamente pelos locais. Em meio a este carinho, um episódio insólito ocorreu quando uma mulher o confundiu com o próprio marido, ao que ele brincou: "Ao que isto chegou!".

Esta cidade é um lugar especial para Goucha, que partilhou em vídeo. Durante a visita, partilhou nas redes sociais a sua exploração no antigo Real Mosteiro de Santa Clara, atualmente convertido em hotel, demonstrando o seu profundo conhecimento histórico.

Os seguidores de Goucha não pouparam elogios ao apresentador nas redes sociais, com muitos destacando o seu talento para contar histórias. Houve até quem sugerisse que ele tivesse o seu próprio programa dedicado à história, dada a forma cativante como partilha o seu conhecimento.