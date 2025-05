Grávida, Catarina Siqueira recorda palavras de Manuel Luís Goucha que não esquece

A atriz e Henrique de Carvalho, também ele ator e neto de Ruy de Carvalho, vão ser pais.

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho vivem uma das fases mais especiais das suas vidas. O casal, que assumiu publicamente a relação há cerca de um ano, prepara-se agora para receber o primeiro filho em comum. uma notícia que encheu as redes sociais de emoção e mensagens de carinho.

O casal esteve no programa «Dois às 10» a conversar com Cristina Ferreira. Se Henrique de Carvalho não tem preferência pelo sexo do bebé, Catarina Siqueira demonstra ter. Já com uma filha, a atriz deseja ter outra menina: "Quero outra menina. Mas toda a gente me diz que é rapaz, fora o Goucha, que diz que são dois".

O neto de Ruy de Carvalho contou ainda a reação do ator ao saber que ia ter um bisneto.