«Chegaram a dizer-nos para nos despedirmos da nossa filha»: após quatro abortos, conseguiram ter um bebé, mas o inesperado aconteceu

Cátia Santos enfrentou quatro abortos e, à quinta gravidez, quando tudo parecia estar a correr bem, o inesperado aconteceu

Cátia Santos viveu uma infância marcada por uma tragédia que alterou o rumo da sua vida. Com apenas dois anos, perdeu os pais e a irmã num terrível acidente de carro. A bebé teve a sorte de não estar no veículo e foi acolhida por vizinhos até ser entregue aos seus padrinhos de batismo, que assumiram o papel de pais. «Os meus pais e irmã morreram e por sorte eu não estava no carro», contou Cátia.

A infância de Cátia foi vivida com o estigma de ser órfã, embora fosse rodeada de amor pelos padrinhos, que sempre a trataram como filha. «Sempre chamei os meus padrinhos de pai e mãe», revelou.

Apesar do amor que recebeu, a ausência dos pais marcaram profundamente a sua vida. Em muitos momentos, Cátia questionou-se sobre como seria sua vida se seus pais tivessem sobrevivido. «Pensei muitas vezes como teria sido a vida com os meus pais», partilhou.

Quando Cátia completou 18 anos, conheceu Jorge, o homem que viria a ser o grande amor da sua vida. O casal casou-se dois anos depois e procurou engravidar. Contudo, o caminho do casal foi repleto de dificuldades. Cátia sofreu quatro abortos espontâneos. A tristeza foi tão profunda que esta caiu num estado depressivo grave, chegando a tentar pôr fim à sua vida. Durante um mês, Cátia esteve internada em psiquiatria, recebendo o apoio necessário para superar a sua angústia. Mesmo diante de tantas perdas, Jorge nunca desistiu de concretizar o sonho de ser pai ao lado de Cátia e esteve sempre com a mulher. «Mesmo depois de quadro abortos, o meu marido nunca desanimou», disse Cátia, expressando a gratidão pelo apoio do seu companheiro.

Finalmente, em julho de 2023, Cátia engravidou pela quinta vez. A felicidade foi acompanhada por um grande medo, pois, após tantas tentativas frustradas, o receio de perder o bebé era constante. Quando entrou em trabalho de parto prematuro, a situação tornou-se ainda mais angustiante. Madalena, a filha tão desejada, nasceu com apenas 590 gramas, às 24 semanas de gestação, e os médicos deram-lhe apenas 1% de probabilidade de sobreviver. «A minha filha tinha 1% de hipóteses de sobreviver», contou Cátia. A pequena Madalena passou 160 dias internada na UTI neonata, e os médicos chegaram a dizer aos pais para se despedirem dela. «Chegaram a dizer-nos para nos despedirmos da nossa filha», contou Cátia. No entanto. contra todas as expectativas, Madalena sobreviveu e hoje, com um ano, é uma bebé saudável.