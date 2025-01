Convidada de Manuel Luís Goucha gera entusiasmo nas redes sociais: «Não vou perder por nada»

Manuel Luís Goucha partilhou nas redes sociais o entusiasmo por receber Cláudia Raia, uma das atrizes brasileiras populares.

Cláudia Raia vai ser a convidada de Manuel Luís Goucha no seu programa da tarde da TVI. Nas redes sociais, partilhou um resumo do que esperar e nos comentários gerou-se entusiasmo: "Não vou perder por nada", pode-se ler.

"Não perca hoje a conversa com Claudia Raia. É das actrizes mais populares no Brasil e muito apreciada em Portugal. Regressa agora com uma peça onde a temática da menopausa é abordada através das várias personagens que interpreta em palco. Vamos falar de menopausa, dos medos, efeitos … da falta de informação e no caso particular da actriz também falaremos de gravidez, dado ter sido mãe do Luca aos 56 anos em plena menopausa. Hoje no Goucha"

Será a não perder!