Cláudio Ramos faz o que nenhum outro apresentador fez em televisão

O apresentador do Big Brother protagonizou um momento que causou risos a todos.

Cláudio Ramos voltou a provar, em pleno estúdio do Big Brother, porque é um dos rostos mais carismáticos da televisão portuguesa. Durante a mais recente gala, o apresentador protagonizou um momento divertido e inusitado... e ninguém ficou indiferente.

Num registo descontraído, Cláudio começou a percorrer o palco enquanto falava diretamente com o Big Brother, brincando com o próprio papel de anfitrião. "Cristina Ferreira, Goucha, Teresa Guilherme, Catarina Furtado, Sílvia Alberto, Malato, Jorge Gabriel, Sónia Araújo, Diana Chaves, João Baião, Júlia Pinheiro… algum deles corre assim? Algum deles faz isto? Não faz!", atirou, entre risos, enquanto caminhava em círculos pelo estúdio, como se estivesse num jogo com o público.

O momento, pontuado com boa disposição e cumplicidade com o público, arrancou gargalhadas na plateia e entre os comentadores. Com este episódio, o apresentador voltou a conquistar os telespectadores ao oferecer aquilo que já se tornou habitual nas galas: momentos leves, inesperados e cheios de personalidade.