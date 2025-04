Fim de relação? Veja quem disse que Cristiana Jesus já não namora com Cláudio Alegre

Foi durante o Funtástico, o programa de domingo à tarde da TVI.

O programa "Funtástico" voltou a surpreender os espectadores com um momento descontraído protagonizado por Manuel Luís Goucha, durante a atuação da escola de dança de Cristiana Jesus e Cláudio Alegre.

Após a performance, o apresentador dirigiu-se ao grupo de jovens dançarinas, numa tentativa bem-humorada de perceber o estado atual da relação entre os ex-concorrentes da "Casa dos Segredos 6". De forma leve, Goucha questionou se a professora Cristiana Jesus tinha namorado. As respostas foram tão variadas quanto inesperadas: enquanto algumas alunas afirmaram que sim, houve quem identificasse Cláudio Alegre como o companheiro e ainda quem garantisse que Cristiana estava solteira.

A diversidade das respostas provocou uma reação divertida de Manuel Luís Goucha, que, com o seu habitual sentido de humor, deixou a dúvida no ar, sem insistir no tema ou interpelar diretamente o casal.

Recorde-se que Cristiana e Cláudio, que iniciaram a sua relação no reality show da TVI, já assumiram publicamente ter passado por momentos de instabilidade. Ainda assim, deram sinais de reconciliação nos últimos tempos.

Apesar da curiosidade levantada, a verdadeira resposta sobre o estado atual da relação entre Cristiana Jesus e Cláudio Alegre ficou, para já, por revelar.