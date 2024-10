Em momento único, Katia Aveiro fala da relação com Georgina Rodríguez

Katia Aveiro esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e abordou vários aspetos da sua vida pessoal e profissional.

Em exclusivo ao programa «Goucha», Katia Aveiro abre o coração numa entrevista intimista, revelando aspetos da sua vida pessoal, familiar e profissional. Nascida na Madeira, em outubro de 1977, a irmã de Cristiano Ronaldo é a segunda de quatro irmãos, tendo crescido numa família que sempre valorizou a união e o apoio mútuo.

Começando pelo final, o apresentador provocou a convidada questionando se a empresária gosta de Georgina Rodríguez, a namorada do irmão: «Gosto muito dela. Faz o meu irmão feliz e os meus sobrinhos são felizes ao lado dela». Falou ainda de como a família grande junta é feliz.

As origens e a família

Embora tenha ganho notoriedade como irmã de Cristiano Ronaldo, Katia construiu a sua própria identidade, abraçando múltiplos papéis ao longo da vida, incluindo o de mãe de três filhos e de empresária. Recentemente, festejou o seu 47.º aniversário no Dubai, rodeada pela sua família.

Durante a entrevista, Katia recorda momentos marcantes da sua infância. Confessa que apesar das dificuldades, a união familiar foi sempre o alicerce. Fala também com carinho do seu pai, falecido, descrevendo-o como “um homem bom que tinha orgulho nos seus quatro filhos”. No entanto, admite que nem tudo foi perfeito, nomeadamente o facto de ser agressivo com a mãe. Apesar disso, a matriarca Dolores Aveiro continua a ser o grande pilar da família, um tema que Katia aborda com muita emoção. Por todos os motivos, Dolores Aveiro enviou uma mensagem de amor à filha.

A Relação com Cristiano Ronaldo

Katia Aveiro também partilhou a forte ligação que mantém com os seus irmãos, especialmente com Cristiano Ronaldo, de quem é uma defensora incondicional. Apesar de muitas vezes ser criticada por ser irmã de uma das maiores estrelas do futebol mundial, Katia não tem receios de admitir a influência que o irmão teve na sua vida.

A Carreira Musical e Empresarial

Katia Aveiro iniciou a sua carreira musical no início dos anos 2000, usando o nome artístico “Ronalda”. Alcançou sucesso no Brasil, onde muitas das suas músicas foram bem recebidas. No entanto, nos últimos anos, decidiu afastar-se da música para se focar na sua família.

Além da música, Katia participou em vários programas de televisão, incluindo um reality show espanhol em 2014, o que aumentou a sua exposição mediática. Hoje em dia, dedica-se à gestão das suas atividades empresariais e é muito ativa nas redes sociais, onde tem milhões de seguidores e promove os seus diversos projetos.

A Vida no Brasil e o Papel de Mãe

Atualmente, Katia vive entre o Brasil e Portugal, tendo mudado para o Brasil por amor ao pai da sua filha mais nova. Considera que a maternidade é um dos maiores desafios e alegrias da sua vida.