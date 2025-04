Clã Aveiro: conheça o irmão de Cristiano Ronaldo que menos aparece

Ele raramente aparece, mas Katia Aveiro revelou detalhes sobre o irmão que menos aparece.

No seio da família Aveiro, um dos clãs mais mediáticos de Portugal, Cristiano Ronaldo é indiscutivelmente a figura mais proeminente. No entanto, longe dos holofotes que iluminam o craque, há um irmão que prefere manter-se na sombra, longe da ribalta. Foi em entrevista a Manuel Luís Goucha, em outubro de 2024, que Katia Aveiro falou de Hugo: «Ele sempre foi o mais quieto e tranquilo, mas nas festas é bem divertido e mais animado quase sempre». Dos irmãos, Katia recebeu uma surpresa de Elma.

Em exclusivo ao programa «Goucha», Katia Aveiro abre o coração numa entrevista intimista, revelando aspetos da sua vida pessoal, familiar e profissional. Nascida na Madeira, em outubro de 1977, a irmã de Cristiano Ronaldo é a segunda de quatro irmãos, tendo crescido numa família que sempre valorizou a união e o apoio mútuo.

A Relação com Cristiano Ronaldo

Katia Aveiro também partilhou a forte ligação que mantém com os seus irmãos, especialmente com Cristiano Ronaldo, de quem é uma defensora incondicional. Apesar de muitas vezes ser criticada por ser irmã de uma das maiores estrelas do futebol mundial, Katia não tem receios de admitir a influência que o irmão teve na sua vida, estando para sempre grata. Contudo, falou da independência que construiu e o exemplo que dá aos filhos: «Hoje tenho 3 empresas. Não preciso que o Ronaldo me pague viagens e, se precisasse, estava tudo bem.