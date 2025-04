Depois do apagão em Portugal, é esta a mensagem que está a circular - e até Cristina Ferreira partilhou

São várias as mensagens que estão a ser partilhadas depois de um dia às escuras no país.

O apagão que afetou Portugal esta segunda feira teve consequências para lá da simples ausência de eletricidade. Com redes móveis e serviços digitais também comprometidos durante quase todo o dia, muitos portugueses viram-se temporariamente desligados do mundo — e das pessoas que lhes são mais próximas.

Foi nesse contexto que uma mensagem publicada por Maria de Menezes, comunicadora, jornalista e radialista, rapidamente ganhou força nas redes sociais. “As pessoas que pensámos hoje (sem as podermos contactar) são as pessoas que contam”, escreveu. A frase simples, mas carregada de significado, rapidamente se espalhou pelas plataformas digitais, tornando-se um dos conteúdos mais partilhados após o incidente.

Entre os muitos utilizadores que replicaram a reflexão, destacam-se várias figuras públicas. Cristina Ferreira partilhou a citação num post nas redes sociais, acompanhada de uma legenda pessoal: "A vida anda a avisar do que realmente importa. ❤️"

A publicação de Cristina foi recebida com milhares de interações em poucos minutos, com muitos seguidores a partilharem sentimentos semelhantes e a agradecerem o lembrete de que, mesmo em tempos de instabilidade ou silêncio forçado, os laços humanos permanecem centrais.

Veja a publicação: