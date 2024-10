Hilariante: Manuel Luís Goucha prega «susto de morte» a Cláudio Ramos

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Momento Hilariante: Cláudio Ramos leva susto inesperado com partida de Manuel Luís Goucha

Tudo aconteceu no matutino da TVI e o momento promete ficar viral.

No final do programa "Dois às 10", Manuel Luís Goucha protagonizou um momento inesperado ao entrar no estúdio, surpreendendo e assustando os apresentadores Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Conhecido pelo seu sentido de humor e espontaneidade, Goucha entrou de forma inesperada, apanhando a dupla desprevenida e provocando uma reação divertida em ambos. O momento rapidamente se tornou num dos destaques do programa, com risos e boa disposição a dominar o estúdio após o susto inicial. A cumplicidade entre os três apresentadores é bem conhecida do público, e este episódio apenas reforçou o ambiente descontraído que marca os programas da manhã.

Esta já não é a primeira vez que o apresentador decide assustar os colegas e parece que sempre consegue concretizar.