Manuel Luís Goucha mostra-se a «roubar» bolachas escondidas por Cláudio Ramos

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Manuel Luís Goucha protagonizou um momento divertido ao partilhar um vídeo onde «rouba» as bolachas escondidas por Cláudio Ramos no programa Dois às 10. O apresentador não resistiu à brincadeira, autointitulando-se "o monstro das bolachas" e deixando uma mensagem hilariante para os colegas.

Manuel Luís Goucha mostrou-se num vídeo divertido a «roubar» as bolachas do programa «Dois às 10», depois de serem escondidas por Cláudio Ramos. O apresentador não perdeu a oportunidade de brincar com a situação e partilhou:

"Ontem a Cristina e o Cláudio receberam bolachas e logo este resolveu escondê-las em directo não fosse o Goucha comê-las. E eu a ver tudo! (É caso para dizer bolachas escondidas com o “rabo de fora”). Claro que foi a primeira coisa a fazer mal cheguei ao estúdio: comê-las e dar a comer. E deixei este vídeo para os meus queridos colegas. O monstro das bolachas!!😀😀😀"

Veja o momento: