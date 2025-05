Cristina Ferreira surpreende ao dar palco a rosto discreto da TVI: «Obrigada por me tirares do quadradinho»

Foi durante a última Cristina Talks que tudo aconteceu.

Paula Teixeira, intérprete de língua gestual da TVI e cantora, emocionou o público no último Cristina Talks, em Guimarães.

No palco do Multiusos de Guimarães, onde se realizou a última edição do Cristina Talks, houve um momento que tocou corações de forma inesperada. Cristina Ferreira, apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, deu destaque a uma presença habitual do ecrã — mas raramente reconhecida: Paula Teixeira, a intérprete de língua gestual da estação.

Conhecida por traduzir, com expressividade e rigor, as palavras que muitos ouvem, Paula deu agora voz à sua própria história. E fez mais do que isso: cantou. Literalmente e metaforicamente.

"Falar de mim é literalmente sair da minha zona de conforto; mas deixei naquele palco a minha alma, o meu coração. Cantei uma nova Paula."

Foi este o desabafo partilhado por Paula Teixeira nas redes sociais, depois da participação que a deixou em estado de “digestão emocional”. O convite chegou diretamente de Cristina Ferreira e, desde esse momento, as noites mal dormidas e o nervosismo instalaram-se. Afinal, o desafio era imenso: subir ao palco não como intérprete de palavras alheias, mas como protagonista da sua própria narrativa.

“Ela tem o dom de me deixar sem palavras, mas o que eu não estava à espera era do desafio onde as palavras tinham o papel principal… Falar da minha história e cantar…”, escreveu.

O público, esse, respondeu com empatia, emoção e uma entrega vibrante do início ao fim. A reação calorosa fez com que Paula se sentisse acolhida e, no fim, aliviada: “Agora já consigo respirar. És luz, Cristina!”

Para muitos, Paula é uma figura familiar, embora discretamente presente. Surge todos os dias no canto do ecrã a dar voz às notícias com as mãos. Mas naquele palco, foi ela quem teve o centro, a luz, o tempo. Cristina voltou a surpreender ao mostrar, mais uma vez, que sabe como ninguém usar os palcos para contar histórias que merecem ser ouvidas — e, neste caso, sentidas.

“Obrigada, Cristina, por me tirares do quadradinho e me dares o teu quadrado mágico. Que bênção…”

Com esta participação, Paula Teixeira não só se apresentou ao público de forma inédita, como também quebrou a barreira invisível que separa os intérpretes dos protagonistas. A intérprete tornou-se intérprete de si mesma. E, no processo, conquistou o coração de todos.