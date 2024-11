Manuel Luís Goucha sobre a mãe: «Ainda tenho as cinzas em casa e todos os dias lhe digo olá»

Manuel Luís Goucha esteve no programa «Dois às 10» para falar do novo projeto «Funtástico» e do ano positivo de 2024, marcado por vários sucessos profissionais. No entanto, emocionou-se ao recordar a perda da mãe, de 101 anos, revelando que ainda guarda as cinzas em casa e mantém o hábito de lhe dizer "olá" todos os dias.

Manuel Luís Goucha foi convidado de Cristina Ferreira no programa «Dois às 10» para falar do seu novo programa de domingo, o «Funtástico». Entusiasmado com o projeto, falou do ano positivo de 2024, onde apresentou um reality show, «Dilema», além do seu programa diário «Goucha», e ainda vai somar a apresentação da «Gala dos Sonhos», a gala dedicada a Sara Carreira. Contudo, a nível pessoal, o apresentador sofreu uma perda irreparável: a da mãe, de 101 anos. Em desabafo, revelou que por vezes ainda pega no telefone para lhe ligar. Contou ainda que guarda as cinzas da mãe: "Ainda tenho as cinzas em casa e todos os dias lhe digo olá".

O apresentador revelou ainda que vai retomar uma tradição antiga, que fazia antes dos últimos anos de vida da sua mãe: passar o Natal fora do país: "Por alguma razão deixei de passar os natais fora há uns 7 anos. Vou recomeçar agora e vou voltar à minha cidade preferida e àquela em que passávamos com ela alguns natais, que é Paris".

Focado no trabalho, o apresentador admite que foi o estar ocupado que o salvou". Recorde-se que a mãe do apresentador faleceu dia 10 de agosto, altura em que Manuel Luís Goucha estava dedicado ao «Dilema».