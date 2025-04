Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha: a promessa a dois que continua por cumprir

Em conversa com Ana Neto, Manuel Luís Goucha surpreendeu ao revelar que nunca apanhou uma bebedeira. O apresentador garantiu que a primeira será ao lado de Cristina Ferreira, que também nunca viveu essa experiência.

Em conversa com Ana Neto, ex-concorrente do "Big Brother", Manuel Luís Goucha quis saber se a jovem sempre foi rebelde ou se teve uma fase mais certinha. Com um sorriso, Ana confessou: "Sempre fui muito certinha… mas claramente já apanhei uma bebedeira"

A jovem contou ainda que os pais estavam a par desses episódios — algo que divertiu o apresentador, que, confidenciou:

"Nunca apanhei uma bebedeira, nem a Cristina Ferreira. Está prometido para a Cristina Ferreira, os dois juntos"

Ana Neto, de 26 anos, natural de Serzedo, Vila Nova de Gaia, foi a concorrente expulsa na gala do passado domingo do "Big Brother 2025", com 38% dos votos para salvar. A saída não apagou a chama da jovem, que entrou na casa com um objetivo bem definido: mostrar-se ao mundo sem filtros. Licenciada e mestre em Psicologia Clínica, Ana está atualmente a estagiar na área. Mas é nas redes sociais que encontra a sua verdadeira paixão.

Ana entrou na casa para se dar a conhecer, mas saiu com pena de não ter mostrado tudo o que podia.