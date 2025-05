Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes embarcam numa viagem muito especial

Os três apresentadores vão estar juntos nos Açores para a emissão «A Ilha das Vacas Felizes».

No próximo sábado, dia 31 de maio, a TVI celebra o melhor dos Açores com uma emissão muito especial em direto da ilha de São Miguel, nos Açores.

Com apresentação de Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, o programa convida todos os espectadores a descobrirem a beleza, os sabores e as histórias da ilha. As repórteres Rafaela Granado e Rebeca Caldeira percorrem os recantos mais especiais, com destaque para o local onde se produz o icónico queijo Terra Nostra, e prometem levar-lhe muita animação, partilha e emoção.

Na “Ilha das Vacas Felizes” haverá espaço para conteúdos locais, entrevistas inspiradoras, momentos de cultura açoriana e atuações musicais ao vivo, num cenário de cortar a respiração.

Não perca, dia 31 de maio à tarde, na TVI com reportagens em direto de Rebeca Caldeira e Rafaela Granado.