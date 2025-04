Cristina Ferreira recebe chamada inesperada de Manuel Luís Goucha: «Ligou-me para dizer que...»

A apresentadora Cristina Ferreira partilhou nas redes sociais o momento que viveu com Manuel Luís Goucha.

Cristina Ferreira partilhou, esta terça-feira, um momento divertido com Manuel Luís Goucha nas redes sociais. O apresentador ligou-lhe em videochamada com uma confissão inesperada: estava a roubar gomas no camarim dela. A reação de Cristina não se fez esperar: “Ligou-me para dizer que estava a roubar as gomas no meu camarim”, escreveu com humor no Instagram.

Mas estas não são gomas comuns. Fazem parte da linha de produtos lançada recentemente por Cristina Ferreira, pensada para quem procura perder peso com equilíbrio e aumentar os níveis de energia ao longo do dia.

Uma relação cúmplice dentro e fora do ecrã

Cristina e Goucha mantêm uma relação profissional e pessoal de longa data, marcada por respeito e uma dose constante de humor.