Cristina Ferreira substitui Manuel Luís Goucha nas tardes da TVI

Cristina Ferreira irá conduzir o programa «Goucha»

Manuel Luís Goucha anunciou ontem, segunda-feira, no final do programa «Goucha», que Cristina Ferreira irá substituí-lo na emissão de hoje, 13 de agosto, uma vez que começarão as cerimónias fúnebres da mãe do apresentador em Coimbra.

«Amanhã será a Cristina a conduzir o programa da tarde», revelou Manuel Luís Goucha.

Recorde-se que a mãe do apresentador faleceu aos 101 anos na passada sexta-feira. Até ao início das cerimónias fúnebres da progenitora, ainda que de luto, Manuel Luís Goucha assumiu a apresentação dos programas.