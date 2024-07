A fadista Cuca Roseta recorda início da carreira: «Fui extremamente criticada»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Uma conversa emocionante com Cuca Roseta

Cuca Roseta: «Cantar numa terrinha em Miranda do Douro ou cantar no palácio real em Madrid... preparo-me de forma igual»

Cuca Roseta celebra este ano 15 anos de fado e é a nossa convidada da segunda parte do programa. Uma conversa cheia de emoções...

Esta terça-feira, dia 18 de junho, recebemos a fadista Cuca Roseta, que celebra este ano 15 anos de carreira. Começamos por ver uma reportagem sua onde fala das suas origens e raízes e recorda a experiência de conhecer o fado pela primeira vez. Ao fazer uma retrospetiva da sua carreira, a cantora recorda as vezes que cantou para dois papas. Já em estúdio, a nossa convidada não contém a emoção ao rever essas imagens de momentos tão especiais e marcantes: «É algo que nunca sonhei e imaginei...».

No decorrer da conversa, a nossa convidada diz-nos que aprendeu com estes 15 anos de fado e recorda pensar e questionar-se sobre a sua missão de vida, até começar a cantar. Depois, a fadista partilha um momento muito emocionante que aconteceu após um concerto seu nos Países Baixos, em que os filhos pequenos de uma falecida fã sua foram ter consigo e disseram que mãe adorava ouvi-la e que pediu à família que no seu funeral pudessem tocar uma música da sua autoria. Cuca Roseta não contém a emoção ao recordar esse momento.

Na parte final da entrevista, a fadista recorda o início da sua carreira e revela que foi «extremamente criticada» por ter começado a compor e a escrever no fado, pois não era hábito os fadistas fazerem-no. Ao fazer uma retrospetiva da sua carreira de 15 anos no fado, Cuca Roseta revela, ainda, que era «bastante insegura».

