Esta foi a reação de Jéssica Galhofas à fotografia de uma finalista do Secret Story - Desafio Final

Jéssica Galhofas, ex-concorrente do Big Brother 2023, reagiu à mais recente publicação de Daniela Santos, uma das finalistas do Secret Story - Desafio Final. Veja o que escreveu!

Esta terça-feira, dia 18 de março, Daniela Santos recorreu às suas redes sociais para assinalar a grande final do Secret Story - Desafio Final, em que se consagrou como finalista, tendo alcançado o 5º lugar. Hoje, é a nossa convidada especial do programa, e estará à conversa com Manuel Luís Goucha, onde fará um balanço da sua participação no reality show.

A dançarina partilhou algumas fotografias ao lado de ex-concorrentes como Ossman Idrisse, Sandrina Pratas, Tiago Rufino, Nufla e Iury Mellany, e as reações multiplicaram-se.

Para acompanhar este registo de uma gala cheia de emoções, Daniela Santos escreveu a seguinte legenda:

Chegou ao fim um dos maiores desafios da minha vida. Obrigada a todos os que fizeram sentido nesta minha forma intensa de viver… Olé por vocês todos!

Veja em baixo, a publicação original.

A publicação foi "inundada" de comentários positivos, entre eles os de vários ex-concorrentes de reality show. Jéssica Galhofas escreveu "Feliz por ti", já Ossman reagiu ao escrever "Obrigado por me teres feito viver dentro e fora da casa uma amizade tão bonita". Tiago Rufino fez um comentário em tom de brincadeira ao dizer "Porque estou quase no fim desta sequência de fotos? Não achei tendência", entre outros.