Daniela Santos faz um desabafo e há um comentário muito especial que salta à vista: «Amo-te»

Após ter dito adeus ao reality show da TVI "Secret Story - Desafio Final", Daniela Santos recebeu uma declaração de amor de uma pessoa que lhe é muito especial, e bem conhecida do público! Ora veja

Daniela Santos conquistou o 5º lugar na derradeira semi final do "Secret Story - Desafio Final". Expulsa do reality show da TVI a um dia da grande final, a dançarina recorreu às suas redes sociais para fazer um balanço da passagem pelo programa.

Hoje, é a nossa convidada especial de Manuel Luís Goucha, para uma conversa que certamente contará com váras revelações e emoções, além do habitual balanço que todos os ex-concorrentes fazem após a saída do formato.

"Valeu a pena 'agarrar o touro pelos cornos'. Enfrentar os receios será sempre a melhor forma de os superar", começou por escrever Daniela Santos, e continua: "Não tenho como agradecer por tudo o que estou a ler e a receber desde ontem (e desde há quase três meses que começo agora a inteirar-me). Nunca foi sobre uma classificação. Gostaria de ter ficado para hoje, mas o que não depende apenas de nós não nos define."

"Eu sou coração. Nunca saberei viver de outra forma. Nem quero. E alimentar-me-ei sempre dele: do amor. Obrigada a todos", agradeceu ainda a agora ex-concorrente, rematando com um emoji em forma de coração.

Veja, em baixo, a publicação original.

A publicação foi inundada de comentários e reações positivas, e alguns saltaram logo à vista. Ex.concorrentes como Ossman Idrisse e Igor Marchesi escreveram: "Orgulho enorme em ti e mais orgulho ainda por poder ter a tua amizade", escreveu o primeiro, com quem conviveu em "Secret Story - Desafio Final", enquanto o segundo, que conheceu em "Dilema", assinalou: "Tu és a vencedora! Sempre foste e sempre serás!"

Bernardina Brito, com quem Daniela Santos criou também uma relação de amizade no "Dilema", outro reality show da TVI, também se manifestou. "És um orgulho, amiga. Amo-te", declarou-se a ex-concorrente.