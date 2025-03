Após semifinal do Secret Story, Daniela Santos 'corre' para os braços de alguém muito especial: «Onda de amor»

Daniela Santos, semifinalista de "Secret Story - Desafio Final", partilhou fotografia ao lado de alguém que lhe é bastante especial. Espreite a galeria!

Após a gala da semifinal do Secret Story - Desafio Final, Daniela Santos 'correu' para os braços da pessoa mais especial da sua vida: o filho. A ex-concorrente partilhou, no Instagram, uma fotografia, na qual troca carinhos com o filho, Santiago, de quatro anos.

"Obrigada por tanta onda de amor", agradeceu Daniela Santos na legenda da fotografia amorosa.

Recorde-se que a penúltima gala desta edição de "Secret Story - Desafio Final" ficou também marcada pela saída de Bruno de Carvalho, que ficou em sexto lugar.

Daniela Santos cresceu em Alcoentre, num bairro onde vivia quase toda a sua família paterna. Perante algumas adversidades, encontrou na dança um escape e uma boia de salvação.

Foi a dança que lhe deu os momentos mais felizes, muitos títulos e reconhecimento. Participou também no "Dilema", um reality show da TVI, com o objetivo de se dar a conhecer, de querer chegar a mais pessoas e vingar no mundo empresarial.

Além do "Dilema" e "Secret Story - Desafio Final", Daniela Santos participou também na última edição do programa "Dança com as Estrelas", onde fez par com Bernardo Sousa.

Neste momento, tem uma escola de dança para noivos, uma escola de dança de competição, trabalha como bailarina em vários formatos televisivos e cresce cada vez mais no digital.

Apesar de tantas conquistas profissionais, é na maternidade que encontra o seu verdadeiro propósito. Com a sua autenticidade, Daniela Santos parece já ter conquistado o público.