Daniela Santos faz revelação exclusiva sobre o pai do filho, e envolve a gala do Secret Story

Daniela Santos, a 5ª classificada do Secret Story - Desafio Final, sentou-se hoje à mesa com Manuel Luís Goucha para uma conversa cheia de revelações! Espreite, ainda, a galeria de fotografias da ex-concorrente que preparámos para si!

Esta quarta-feira, dia 18 de março, Daniela Santos foi a convidada especial de Manuel Luís Goucha. Numa conversa breve, a semifinalista começou por falar dos motivos que a levaram a aceitar este último convite para entrar no reality show, e fez um balanço geral da sua participação.

Ao falar sobre os motivos que a levaram a entrar neste novo programa, depois de ter participado no Dilema em 2024, Daniela Santos contou como foi a reação da família a esta sua aventura. «Ninguém me apoiava» explicou a bailarina do Dança com as Estrelas, cujos familiares não queriam que voltasse a entrar num reality show, depois da experiência no ano passado não ter sido a melhor, por causa dos comentários negativos que recebeu após o programa, dos telespectadores.

Veja o momento, no video em baixo.

No decorrer da entrevista, Daniela Santos sublinhou a importância da Voz dentro do programa, e diz-nos como é que entrou desta vez nesta edição do Secret Story: «Eu entrei, de alguma forma, destruída emocionalmente em relação aos reality shows e não escondi isso», revela.

A semifinalista diz-nos, ainda, quais foram as pessoas que 'levou para a vida' do Dilema e agora do Secret Story - Desafio Final. Veja a resposta de Daniela Santos, no vídeo em baixo.

Daniela Santos comenta, ainda, a entrada de Bruno de Carvalho na casa mais vigiada do país, e compara a postura de Miguel Vicente dentro do 'jogo' com a de outro concorrente bastante polémico, com quem já esteve dentro de uma casa. O concorrente a quem Daniela Santos se refere é precisamente David Diamond, com quem protagonizou vários momentos de tensão e conflito dentro da casa do Dilema.

Na etapa final da conversa, Daniela Santos fala-nos da entrada no estúdio da gala da semifinal do Secret Story - Desafio Final e revela que recordou uma espécie de 'evento traumático'.

Após a sua participação em pelo menos dois reality shows da TVI, Manuel Luís Goucha questionou a bailarina sobre se esta entraria novamente numa experiência semelhante, e a resposta é surpreendente.

Veja o que disse, no vídeo em baixo.

Nos últimos momentos da entrevista, Daniela Santos fala-nos do seu filho Santiago de 4 anos e explica-nos como este lida ao ver a mãe na televisão. Faz, ainda, uma revelação exclusiva sobre o pai da criança. Sendo o pai do filho um 'grande suporte', Daniela Santos revela: «Ele era para me ir receber na Final, só que eu não fui à Final, saí no sábado.»

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.