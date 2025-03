David Motta fala da herança do padrasto assassinado pela mãe: «Ela perde o direito, mas eu...»

O filho de Maria das Dores marcou presença no "Goucha" e falou da cruz que carrega por um crime que não cometeu

David Motta esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, nesta segunda-feira, 3 de março, e abordou um dos temas mais delicados da sua vida: o facto de ser filho de Maria das Dores, a mulher que ficou conhecida por ter mandado assassinar o marido, em 2007.

Durante a entrevista no programa da TVI, David Motta falou sobre as várias formas como foi afetado pelo crime da mãe, incluindo o impacto financeiro que teve na sua vida.

Excluído da Herança – “Eu Não Existo Nessa Habilitação”

Quando confrontado por Manuel Luís Goucha sobre o peso que carrega devido à história da sua mãe, David Motta confessou que foi prejudicado a vários níveis, desde o emocional ao financeiro.

Em termos legais, Maria das Dores perdeu automaticamente o direito à herança do marido, uma vez que foi a mandante do crime. No entanto, David Motta revelou que também foi excluído da habilitação de herdeiros, ilegalmente, mesmo sem ter qualquer envolvimento no caso.

Esta situação deixou-o sem qualquer acesso aos bens do padrasto, apesar de, pela Lei, poder ter direito a parte deles.

Uma Cruz Pesada Para Carregar

Ao longo da conversa, David Motta reconheceu que a sua vida foi marcada pelo passado da mãe, tornando-se impossível dissociar-se totalmente da sua história.

Embora não tenha entrado em detalhes sobre o impacto psicológico desta situação, deixou claro que a sua intenção não é viver presa ao passado, mas sim seguir o seu próprio caminho.

Conclusão

A entrevista de David Motta a Manuel Luís Goucha trouxe à tona um lado menos conhecido da sua história, nomeadamente as consequências legais e financeiras do crime cometido pela mãe.

A exclusão da herança foi apenas um dos muitos desafios que enfrentou ao longo dos anos, mas, apesar de tudo, David Motta mantém-se firme na sua intenção de construir um futuro longe da sombra do passado.

Resta agora saber se, no futuro, o caso da herança poderá ser reavaliado judicialmente ou se esta será mais uma página que David terá de deixar para trás.

Polémicas à parte, David Motta tem feito todos os possíveis para levar uma vida normal e, através das redes sociais, descobrimos algo que tem em comum com Manuel Luís Goucha. Veja tudo, na galeria em cima.