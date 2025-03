«Como é que é a sua relação com a sua mãe?»: David Motta, filho de Maria das Dores, responde à pergunta que todos querem saber

David Motta falou no Goucha sobre a sua relação com a mãe, Maria das Dores, garantindo que, apesar das mudanças ao longo dos anos, a ligação entre ambos continua forte. O consultor de moda afirma que as relações evoluem, mas mantém uma proximidade intensa com a mãe, independentemente do passado.

David Motta ficou conhecido do público português por um motivo: ser filho de Maria das Dores, a mulher condenada pelo homicídio do marido em janeiro de 2007. O peso deste crime marcou-lhe a vida, trazendo-lhe não apenas o estigma social, mas também ameaças de morte e o afastamento de oportunidades profissionais em Portugal. No entanto, com o passar dos anos, David construiu a sua própria identidade, destacando-se pelo seu estilo excêntrico e pelo percurso internacional na área da moda e da consultoria de imagem.

A relação atual com a mãe



Durante a entrevista, Manuel Luís Goucha abordou uma das questões que mais curiosidade desperta no público: qual o estado atual da relação de David Motta com a mãe. Sem hesitações, David Motta respondeu com sinceridade, explicando que, apesar de todas as mudanças e desafios ao longo dos anos, a ligação entre ambos continua forte. "As relações evoluem. É um cordão umbilical em moldes diferentes, mas continua a ser uma relação muito próxima e intensa", afirmou. O consultor de moda não esconde que o passado da mãe teve um impacto profundo na sua vida, mas reforça que nunca deixou de a apoiar, independentemente das circunstâncias.

O Impacto do Crime da Mãe

A sua vida mudou drasticamente quando Maria das Dores foi condenada pelo homicídio do marido. O julgamento e a mediatização do caso fizeram com que David Motta se tornasse alvo de ódio e críticas. Além do preconceito, chegou a receber ameaças de morte. "Se a visita e se a apoia, é porque é mau", lamenta.

Apesar de condenar o que a mãe fez, nunca lhe virou as costas. Maria das Dores foi condenada a 21 anos de prisão, mas acabou por cumprir apenas 16 anos, estando em liberdade condicional desde 2023.

Carreira e futuro

A moda e a arte fazem parte da sua vida e não esconde a intenção de continuar a explorar a área. Contudo, revelou um desejo para o futuro, que poderá passar pelo ecrã: ser comentador. Admite que é uma vontade antiga e que vê "muitas pessoas com muito menos poder de comunicação".