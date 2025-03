Quem diria? O local inesperado onde Sandrina Pratas conheceu o marido, o famoso 'Tigrão'!

Sandrina Pratas, natural de Moura, destacou-se no Big Brother 2020, chegando à final, e participou no Big Brother – Duplo Impacto e no Secret Story – Desafio Final. Fora da televisão, vive uma nova fase pessoal ao lado do marido, Lucas "Tigrão", que conheceu numa bomba de gasolina.

Natural de Moura, no Alentejo, Sandrina Pratas tornou-se uma figura conhecida do público português após a sua participação no Big Brother 2020, onde chegou à final. Posteriormente, integrou o elenco do Big Brother – Duplo Impacto em 2021 e, mais recentemente, regressou ao pequeno ecrã com o Secret Story – Desafio Final.

Uma Nova Fase Pessoal: Maternidade e Casamento

Fora da televisão, Sandrina construiu uma nova etapa na sua vida pessoal. Apaixonada por Lucas, mais conhecido por Tigrão, contou-nos que conheceu o marido numa bomba de gasolina. Na altura respeitou o facto deste estar comprometido, mas mais tarde reencontraram-se e apaixonaram-se.

Em 2023, foi mãe com o nascimento da filha Ariel, um momento que descreve como transformador, apesar de ter odiado a gravidez.

Os altos e baixos da vida de Sandrina

A vida de Sandrina foi marcada por desafios desde a infância. Filha de pai cigano e mãe não pertencente à comunidade, cresceu entre duas culturas distintas e enfrentou preconceitos desde cedo. Admite que a certa parte da sua juventude o alcoolismo do pai intensificou-se ao ponto de pedir à mãe para saírem de casa. Sozinhas, viveram dificuldades até ao momento em que o pai se mostrou arrependido, resultando na recuperação da família.

A história tinha sido contada no Big Brother 2020, programa que mudou a relação de Sandrina com o pai, que pela primeira vez ouviu o que a jovem alentejana sentia: "Eu não tinha coragem de dizer ao meu pai porque é que saímos de casa".

Determinada a seguir os seus sonhos, Sandrina contrariou a vontade do pai ao mudar-se para Lisboa, com apenas 17 anos, para se tornar cabeleireira. Mais tarde regressou ao Alentejo onde estabeleceu o seu salão.